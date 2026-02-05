Лавров рассказал, почему США не отпустят Европу в «свободное плавание» Лавров заявил, что США не хотят терять контроль над Европой

США не планируют оставлять европейцев без своего контроля, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По словам министра, Вашингтон заинтересован в том, чтобы европейские союзники сами финансировали военные приготовления и покупали американское оружие.

Американцы не хотели и не хотят оставлять европейцев одних. Они хотят, чтобы европейцы сами оплачивали все свои военные приготовления, покупали оружие в США. Но терять контроль, «пригляд» за своими натовскими союзниками из Европы США, конечно же, не хотят, — подчеркнул он.

Лавров также отметил, что европейские политики изменили риторику по отношению к России, осознав несбыточность планов нанести стране поражение. Глава МИД указал, что до этого страны ЕС требовали жесткой поддержки Украины, включая поставки оружия и финансирование.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин выразил мнение, что премьер-министры Венгрии, Италии и Словакии Виктор Орбан, Джорджа Мелони и Роберт Фицо способны возобновить диалог с Россией. По его словам, именно эти лидеры могут стать связующим звеном в отношениях ЕС и Москвы.