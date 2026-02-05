Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 17:51

Лавров рассказал, почему США не отпустят Европу в «свободное плавание»

Лавров заявил, что США не хотят терять контроль над Европой

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

США не планируют оставлять европейцев без своего контроля, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По словам министра, Вашингтон заинтересован в том, чтобы европейские союзники сами финансировали военные приготовления и покупали американское оружие.

Американцы не хотели и не хотят оставлять европейцев одних. Они хотят, чтобы европейцы сами оплачивали все свои военные приготовления, покупали оружие в США. Но терять контроль, «пригляд» за своими натовскими союзниками из Европы США, конечно же, не хотят, — подчеркнул он.

Лавров также отметил, что европейские политики изменили риторику по отношению к России, осознав несбыточность планов нанести стране поражение. Глава МИД указал, что до этого страны ЕС требовали жесткой поддержки Украины, включая поставки оружия и финансирование.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин выразил мнение, что премьер-министры Венгрии, Италии и Словакии Виктор Орбан, Джорджа Мелони и Роберт Фицо способны возобновить диалог с Россией. По его словам, именно эти лидеры могут стать связующим звеном в отношениях ЕС и Москвы.

Сергей Лавров
МИД РФ
США
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В эконом-классе «Аэрофлота» появилось обновленное меню
Россиянам в Таиланде грозит тюрьма и депортация из-за прогулки с нюансом
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров
В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.