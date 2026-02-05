Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:48

Лавров заявил о смене риторики европейских политиков по России

Лавров: Европа осознала несбыточность планов нанести поражение России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские политики изменили риторику по отношению к России, осознав несбыточность планов нанести стране поражение, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что ранее страны ЕС требовали жесткой поддержки Украины, включая поставки оружия и финансирование.

За последние полтора месяца многие европейские политики говорили на тему отношений с Российской Федерацией. До недавнего времени они исключительно в унисон требовали быть твердыми, не ослаблять поддержку и поставки оружия на Украину, финансировать ее для того, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение» на поле боя, — сказал Лавров.

По словам министра, европейские военные деятели готовили украинцев продвигать европейские интересы в конфликте с Россией «своими руками и телами». Но они поняли, что все планы провалились, заключил Лавров.

Ранее глава МИД России предупредил, что Европа исторически и по сей день пытается внести раскол в отношения между Москвой и Вашингтоном, видя в политике президента США Дональда Трампа смещение в сторону РФ в ущерб европейским интересам. По словам главы дипломатического ведомства, обвинить в аналогичных действиях Россию невозможно.

Сергей Лавров
МИД России
Россия
Европа
Евросоюз
