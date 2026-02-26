Представители ЕС захотели осмотреть трубопровод «Дружба» на Украине Politico: ЕС и Украина ведут переговоры по поводу осмотра трубопровода «Дружба»

ЕС и Украина ведут переговоры по поводу осмотра трубопровода «Дружба», сообщила газета Politico. По данным источника, визит зависит от того, насколько Киев позволит его осуществить.

Представитель ЕС <...> заявил, что ведутся обсуждения с украинскими властями по поводу такого посещения, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся раньше марта. По его словам, февральские объемы поступать не будут, и ближайшая возможная дата — начало следующего месяца.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен между тем призвала Киев ускорить восстановление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Она отметила, что Украине необходимо оперативно завершить ремонт нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транзит энергоресурсов в эти страны.

23 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций, а также выделение Европейским союзом кредита Украине на сумму €90 млрд. По словам министра, причиной такого решения стала остановка Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба».