Врач объяснила, зачем регулярно проходить диспансеризацию

Диспансеризация позволяет выявлять ранние стадии заболеваний, рассказала MIR24.TV главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья Наталья Савицкая. Она отметила, что чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов на восстановление.

Нужно «поймать» этот момент прежде, чем заболевание станет серьезным и разовьются разного рода осложнения. Плановые осмотры необходимы, ведь важно выявить любые проблемы со здоровьем как можно раньше, — рассказала Савицкая.

Врач подчеркнула, что во время диспансеризации врачи также установят шансы развития хронических заболеваний и расскажут о мерах профилактики. По ее словам, всем людям в возрасте 18-39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в три года.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам по 20 тыс. рублей за прохождение диспансеризации. Обращение с соответствующим предложением он направил на имя заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.