Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 03:00

Зеленский между геями и нацистами: кому он уступит ради вступления в ЕС

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина должна признать однополые браки и активнее защищать права ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), чтобы вступить в ЕС, заявили в Еврокомиссии. Владимир Зеленский неоднократно называл вступление в Евросоюз главным приоритетом своей политики, однако такой курс не устраивает другую опору президента — правых националистов, участников боевых действий. На кого поставит Зеленский и удастся ли ему проскользнуть в ЕС через черный ход — в материале NEWS.ru.

Почему от Украины требуют признать однополые браки и защищать ЛГБТ

Еврокомиссия (ЕК) назвала признание однополых браков и защиту прав ЛГБТ условиями для принятия Украины в ЕС. Таким образом власти Евросоюза ответили на обращение украинских общественных организаций «Точка опоры» и «Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права». Они запросили комментарий ЕК на проект нового Гражданского кодекса, поскольку документ предусматривает признание «фактического семейного союза» исключительно для разнополых партнеров.

Общественники опасаются, что однополые пары на Украине могут потерять единственный механизм частичного юридического признания своих отношений. «В Еврокомиссии будут внимательно следить за исполнением этого обязательства, а также поднимать вопрос влияния нового проекта Гражданского кодекса на права представителей ЛГБТ+ во время регулярных мониторинговых встреч и официального диалога с украинскими властями», — говорится в заявлении ЕК.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции в Киеве Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Александра Воробьева, в последнее время Киев во многом идет навстречу ЛГБТ.

«Это связано не только с давлением Евросоюза, но и с активной поддержкой украинскими геями ВСУ», — сказал он NEWS.ru. По его словам, количество представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в рядах вооруженных сил страны может исчисляться многими тысячами, если не десятками тысяч человек.

На политическом уровне интересы геев активно лоббируют депутаты правящей партии «Слуга народа». Так, в августе 2025 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, выдвинутый тогдашним председателем партии Еленой Шуляк, согласно которому нарушение прав ЛГБТ наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кто на Украине выступает против ЛГБТ

Продавливаемая европейцами и официальным Киевом ЛГБТ-повестка встречает сопротивление в украинском обществе и армии. Ядром этого сопротивления являются местные радикалы-националисты. Так, в июне прошлого года они попытались сорвать киевский гей-фестиваль и парад, устроенный местным ЛГБТ-сообществом в православный праздник Троицы и в родительскую субботу. Сборище геев пришлось охранять полиции, которая активно «вязала» представителей ультраправых.

Служащие Национальной гвардии Украины дежурят на улице в Киеве Служащие Национальной гвардии Украины дежурят на улице в Киеве Фото: Siryk Anatolii/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Для Зеленского это большая проблема. С одной стороны, ему очень нужно в Европу, вступление в ЕС объявлено киевским режимом национальной целью. С другой стороны, подразделения нацистов — одни из самых мотивированных на фронте. На них фактически опирается Зеленский, который их же боится. Ведь именно они могут снести его режим после поражения в войне или даже не дожидаясь его», — пояснил Воробьев.

Кого выберет Зеленский — геев или националистов

«Я думаю, что Зеленский выберет националистов», — сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, украинский президент знает, что, если пойдет против них, они могут его устранить.

«У Зеленского крайне сложный выбор. С одной стороны, он держится у власти на штыках украинских нацистов, а с другой — спит в одной постели с Ермаком. Возможно, европейские лидеры, подобные президенту Франции Эммануэлю Макрону или премьеру Люксембурга Ксавье Беттелю, и требуют от Украины иного, более лояльного публичного отношения к гомосексуалистам», — сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Однако, по его словам, внутри страны Зеленского не поймут, ведь не зря же против гей-парадов всегда стабильно выступали представители той части украинского общества, которая близка к экстремистам «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Митинг у здания Киевского городского совета Митинг у здания Киевского городского совета Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это, по сути, двигатель современной Украины, основа режима, против которой Зеленский, будь даже трижды любителем мужского пола, никогда не пойдет. Это будет означать немедленный мятеж экстремистов, демонстрации перед бункером на Банковой и свержение всех друзей и приятелей Зеленского», — заявил Журавлев.

Как Зеленский попытается проникнуть в Европу через черный ход

Зеленскому вряд ли придется делать такой сложный для себя выбор, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

«Не стоит считать, что националисты и ЛГБТ — полностью разнородные группы: среди украинских националистов есть люди с нетрадиционной ориентацией — это особенность правого спектра в стране», — рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, громкие протесты возможны, но не более. «Гомосексуальность на Украине — явление давно укоренившееся и широко распространенное, охватывающее разные сферы жизни, так что принятие прав ЛГБТ не будет для многих чем‑то полностью чуждым и даже может найти поддержку», — пояснил парламентарий.

Воробьев отметил, что ЛГБТ-повестка открыто продвигается в армии. «Там не только в угоду ЕС пытаются создать условия для комфортной службы гомосексуалистам и трансгендерам, но и привлекают представителей данного сообщества из-за рубежа», — рассказал он.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, ЛГБТ-движение военных и ветеранов в Вооруженных силах Украины пополнилось иностранными наемниками, которые поддерживают его и распространяют нетрадиционные ценности в украинских и западных медиа. Кроме того, по словам Воробьева, не стоит забывать, что самые жестокие каратели и осужденные даже украинским судом преступники вроде руководителя батальона «Торнадо» Руслана Онищенко, который пытал, насиловал и убивал мирных жителей, — также приверженцы нетрадиционных отношений.

«Зеленский будет выстраивать баланс между нацистами и геями и попытается не мытьем, так катаньем, хоть через черный ход проскользнуть в ЕС, где его не очень-то и хотят», — заключил политолог.

Читайте также:

«Предал всех, кого мог»: почему Зеленский избавляется от соратников

«Черти любят оттягиваться по полной»: в Киеве устроили гей-парад на Троицу

Уголовник «зарешает»: извращенец и садист предлагает союз Зеленскому

Украина
Евросоюз
Еврокомиссия
традиционные ценности
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте
Вашингтон требует от Пекина сесть за ядерный стол с Москвой
Раскрыты истинные цели экипажа американского катера у берегов Кубы
Нутрициолог назвала идеальное мясо для ЗОЖников
Родственники украинских пленных просят их не возвращаться из России
Следователи изъяли вещи из дома пропавшей в Смоленске девочки
Зеленский в панике — Одессу готовят к партизанской войне: планируют сдать?
ПВО уничтожила беспилотник на подлете к Воронежу
Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь: что об этом известно
Эксперт объяснила, как не переплачивать за газ по нормативам
Иллюзионист рассказал об осмотре им НЛО в Южной Корее
Рубио заявил, что терпение Трампа по Украине не бесконечно
В МИД РФ нашли странности в уставе Совета мира Трампа
Хирург назвал неожиданный эффект от ринопластики для женщин
Зеленский назвал Трампу сроки урегулирования украинского конфликта
Разведка зафиксировала опустение Сум от мирных жителей
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan
Зеленский между геями и нацистами: кому он уступит ради вступления в ЕС
Степашин рассказал, как Трамп «нагибает» Евросоюз
В Полтаве прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.