Зеленский между геями и нацистами: кому он уступит ради вступления в ЕС

Украина должна признать однополые браки и активнее защищать права ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), чтобы вступить в ЕС, заявили в Еврокомиссии. Владимир Зеленский неоднократно называл вступление в Евросоюз главным приоритетом своей политики, однако такой курс не устраивает другую опору президента — правых националистов, участников боевых действий. На кого поставит Зеленский и удастся ли ему проскользнуть в ЕС через черный ход — в материале NEWS.ru.

Почему от Украины требуют признать однополые браки и защищать ЛГБТ

Еврокомиссия (ЕК) назвала признание однополых браков и защиту прав ЛГБТ условиями для принятия Украины в ЕС. Таким образом власти Евросоюза ответили на обращение украинских общественных организаций «Точка опоры» и «Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права». Они запросили комментарий ЕК на проект нового Гражданского кодекса, поскольку документ предусматривает признание «фактического семейного союза» исключительно для разнополых партнеров.

Общественники опасаются, что однополые пары на Украине могут потерять единственный механизм частичного юридического признания своих отношений. «В Еврокомиссии будут внимательно следить за исполнением этого обязательства, а также поднимать вопрос влияния нового проекта Гражданского кодекса на права представителей ЛГБТ+ во время регулярных мониторинговых встреч и официального диалога с украинскими властями», — говорится в заявлении ЕК.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции в Киеве Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Александра Воробьева, в последнее время Киев во многом идет навстречу ЛГБТ.

«Это связано не только с давлением Евросоюза, но и с активной поддержкой украинскими геями ВСУ», — сказал он NEWS.ru. По его словам, количество представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в рядах вооруженных сил страны может исчисляться многими тысячами, если не десятками тысяч человек.

На политическом уровне интересы геев активно лоббируют депутаты правящей партии «Слуга народа». Так, в августе 2025 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, выдвинутый тогдашним председателем партии Еленой Шуляк, согласно которому нарушение прав ЛГБТ наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кто на Украине выступает против ЛГБТ

Продавливаемая европейцами и официальным Киевом ЛГБТ-повестка встречает сопротивление в украинском обществе и армии. Ядром этого сопротивления являются местные радикалы-националисты. Так, в июне прошлого года они попытались сорвать киевский гей-фестиваль и парад, устроенный местным ЛГБТ-сообществом в православный праздник Троицы и в родительскую субботу. Сборище геев пришлось охранять полиции, которая активно «вязала» представителей ультраправых.

Служащие Национальной гвардии Украины дежурят на улице в Киеве Фото: Siryk Anatolii/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Для Зеленского это большая проблема. С одной стороны, ему очень нужно в Европу, вступление в ЕС объявлено киевским режимом национальной целью. С другой стороны, подразделения нацистов — одни из самых мотивированных на фронте. На них фактически опирается Зеленский, который их же боится. Ведь именно они могут снести его режим после поражения в войне или даже не дожидаясь его», — пояснил Воробьев.

Кого выберет Зеленский — геев или националистов

«Я думаю, что Зеленский выберет националистов», — сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, украинский президент знает, что, если пойдет против них, они могут его устранить.

«У Зеленского крайне сложный выбор. С одной стороны, он держится у власти на штыках украинских нацистов, а с другой — спит в одной постели с Ермаком. Возможно, европейские лидеры, подобные президенту Франции Эммануэлю Макрону или премьеру Люксембурга Ксавье Беттелю, и требуют от Украины иного, более лояльного публичного отношения к гомосексуалистам», — сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Однако, по его словам, внутри страны Зеленского не поймут, ведь не зря же против гей-парадов всегда стабильно выступали представители той части украинского общества, которая близка к экстремистам «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Митинг у здания Киевского городского совета Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это, по сути, двигатель современной Украины, основа режима, против которой Зеленский, будь даже трижды любителем мужского пола, никогда не пойдет. Это будет означать немедленный мятеж экстремистов, демонстрации перед бункером на Банковой и свержение всех друзей и приятелей Зеленского», — заявил Журавлев.

Как Зеленский попытается проникнуть в Европу через черный ход

Зеленскому вряд ли придется делать такой сложный для себя выбор, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

«Не стоит считать, что националисты и ЛГБТ — полностью разнородные группы: среди украинских националистов есть люди с нетрадиционной ориентацией — это особенность правого спектра в стране», — рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, громкие протесты возможны, но не более. «Гомосексуальность на Украине — явление давно укоренившееся и широко распространенное, охватывающее разные сферы жизни, так что принятие прав ЛГБТ не будет для многих чем‑то полностью чуждым и даже может найти поддержку», — пояснил парламентарий.

Воробьев отметил, что ЛГБТ-повестка открыто продвигается в армии. «Там не только в угоду ЕС пытаются создать условия для комфортной службы гомосексуалистам и трансгендерам, но и привлекают представителей данного сообщества из-за рубежа», — рассказал он.

Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, ЛГБТ-движение военных и ветеранов в Вооруженных силах Украины пополнилось иностранными наемниками, которые поддерживают его и распространяют нетрадиционные ценности в украинских и западных медиа. Кроме того, по словам Воробьева, не стоит забывать, что самые жестокие каратели и осужденные даже украинским судом преступники вроде руководителя батальона «Торнадо» Руслана Онищенко, который пытал, насиловал и убивал мирных жителей, — также приверженцы нетрадиционных отношений.

«Зеленский будет выстраивать баланс между нацистами и геями и попытается не мытьем, так катаньем, хоть через черный ход проскользнуть в ЕС, где его не очень-то и хотят», — заключил политолог.

