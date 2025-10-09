Уголовник «зарешает»: извращенец и садист предлагает союз Зеленскому

Лидер Украины Владимир Зеленский перешел к решительным действиям в борьбе за власть. В качестве тарана против своих многочисленных конкурентов он решил использовать экс-командира националистического батальона «Торнадо», уголовника Руслана Онищенко. «Пробным шаром» экс-комбата стало обращение к нации в соцсетях, где он раскритиковал всех оппонентов ныне действующего президента. Что известно о прошлом Онищенко и почему выбор Зеленского пал именно на него, читайте в материале NEWS.ru.

Чем известен экс-комбат «Торнадо» Онищенко

Бывшего командира националистического батальона «Торнадо» Руслана Онищенко (настоящая фамилия Абальмаз) выпустили из тюрьмы в июле 2022 года после семи лет заключения.

В 2017 году Оболонский суд Киева вынес приговор членам «Торнадо». По итогам двухлетнего расследования, изучив показания 111 свидетелей и 13 потерпевших, военная прокуратура установила, что участники нацбата практиковали убийства, истязания и изнасилования по отношению к гражданскому населению. Самого Онищенко обвинили в пытках жителей Лисичанска и внесудебных казнях и приговорили к 11 годам тюрьмы. Остальным 11 членам «Торнадо» назначили сроки от 5 до 10 лет.

Суд должен был дать Онищенко высшую меру наказания, убежден депутат Госдумы Александр Бородай. По его мнению, это просто «редчайший подонок, которого удивительным образом родила донецкая земля».

«Батальон „Торнадо“, которым он командовал, даже по украинским меркам прославился чудовищными преступлениями, прежде всего, сексуально-извращенного характера, а также выкладыванием записей этих преступлений в интернет. Изнасилования извращенным способом с последующим убийством или убийством в процессе изнасилования — фирменная карточка батальона „Торнадо“. Насиловали они не только женщин и мужчин, но и малолетних детей. Вот кто такой Руслан Онищенко-Абальмаз. Его, по-хорошему, четвертовать-то мало, не то что повесить», — заявил парламентарий NEWS.ru.

Кого экс-командир «Торнадо» назвал противниками Зеленского

1 октября в День защитников Украины Онищенко записал видеообращение. Он призвал нацию к «пробуждению», не преминув упрекнуть сограждан в отсутствии «вкуса и брезгливости». В заявлении, сделанном на русском языке, Онищенко поименно перечислил оппонентов Зеленского в предстоящей борьбе за президентское кресло и каждому дал резко негативную оценку.

Среди конкурентов главы государства он назвал журналиста и общественного деятеля Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, телеведущего и актера Сергея Притулу, а также экс-президента Украины Петра Порошенко.

Что может быть истинной причиной обращения Онищенко

Онищенко не является сколько-нибудь значимой персоной в окружении Зеленского, убежден политолог Михаил Павлив. И вряд ли он делал подобные заявления по команде Банковой, считает эксперт.

«Онищенко никто не будет приближать к Зеленскому. Все-таки это редкий, матерый упырь, бывший бандит из города Торез Донецкой области (ныне ДНР). При этом он отсидевший, с очевиднейшей репутацией. Более того, у режима Зеленского хватает персонажей и инструментов для давления на оппонентов. Они делают это, например, в отношении того же Порошенко, возбуждая уголовные дела и расследования против его окружения и предприятий. Точно так же они действуют против Кличко и многих других, вводя санкции и инициируя уголовные дела», — рассказал политолог NEWS.ru.

Он напомнил, что общественные деятели, которых можно причислить к условному пророссийскому лагерю на Украине, такие как, например, Вадим Новинский, находятся под постоянным давлением властей. Так, против Новинского и его компаний возбуждено более 70 уголовных дел.

«Что касается самого появления Онищенко с воззванием к народу, мне кажется, оно является скорее попыткой этого упыря вскочить в уходящий поезд грядущих электоральных событий на Украине. Большинство наблюдателей и комментаторов внутри Украины, неофициально, говорят о высокой вероятности избирательной кампании в 2026 году», — заключил аналитик.

