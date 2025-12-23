Новый год-2026
23 декабря 2025 в 15:30

Лукашенко заявил, что не держится за власть посиневшими пальцами

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть, но и не собирается уходить внезапно. При назначении новых руководителей Генеральной прокуратуры и Следственного комитета он подчеркнул необходимость жестко пресекать любые попытки дестабилизации и не допускать «никаких поползновений» в сторону «революционной» борьбы против существующего государственного строя, пишет БелТА.

Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все. Тем более что нынешний президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть, — сказал Лукашенко.

Ранее он сообщил, что российский ракетный комплекс заступает на боевое дежурство в Белоруссии. Глава государства отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря. Он добавил, что первые позиции для комплекса уже оборудованы.

До этого Лукашенко выступил с критикой пересмотра ключевых договоренностей, закрепленных в базовом документе Евразийского экономического союза 2014 года. В частности, речь идет о переносе сроков создания общих рынков.

Александр Лукашенко
Белоруссия
власть
президенты
