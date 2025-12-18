Новый год-2026
18 декабря 2025 в 18:00

Лукашенко подтвердил данные о дежурстве «Орешника»

Лукашенко заявил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Российский ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства в рамках выступления с посланием к согражданам и парламенту на VII Всебелорусском народном собрании отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря.

«Орешник» в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство, — уточнил президент республики.

Лукашенко добавил, что первые позиции для комплекса уже оборудованы в Белоруссии. Президент республики также оценил важность стратегического сотрудничества с РФ в сфере вооружений на случай обострения конфликтов.

Ранее в США заметили, что российский лидер Владимир Путин, говоря о серийном выпуске «Орешника», послал союзникам Украины предупреждение. Аналитики отметили, что так президент РФ ответил Западу на милитаристскую риторику.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, будет ли Россия активно использовать «Орешник» на фронте. По его словам, это произойдет лишь в крайнем случае. Кнутов отметил, что решение поставить «Орешник» на дежурство является ответом на западную агрессивную риторику.

