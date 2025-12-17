«Это явное предупреждение»: в США встревожились из-за одной фразы Путина Newsweek: Путин предупредил европейских союзников Украины словами об «Орешнике»

Президент России Владимир Путин, говоря о серийном выпуске баллистических ракет средней дальности «Орешник», послал явное предупреждение европейским союзникам Украины, пишет американский журнал Newsweek. По его информации, так российский лидер ответил Западу на милитаристскую риторику.

Заявления об оружии — явное предупреждение европейским союзникам, утверждающим, что Россия готовится к войне на континенте в ближайшие годы, значительно перевооружаясь за время украинского конфликта, — говорится в материале.

Ранее Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России, сообщал, что ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в России до конца текущего года. Впервые ракету применили в ноябре 2024 года.

Позже военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы России будут использовать «Орешник» на фронте лишь в крайнем случае. По его словам, решение поставить данный вид вооружения на боевое дежурство направлено на повышение оборонного потенциала страны и служит ответом на агрессивную риторику Запада.