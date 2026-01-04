Евросоюз не смог согласовать заявление по Венесуэле из-за одной страны Дипслужба ЕС: Венгрия не поддержала общее заявление организации по Венесуэле

Евросоюз не смог достичь полного консенсуса по вопросу о Венесуэле. Вместо общего заявления дипломатическая служба ЕС распространила документ, подписанный 26 странами-членами, в котором отсутствует позиция Венгрии.

В преамбуле к тексту указано, что итоговый документ поддержан 26 государствами, после чего перечислены все члены ЕС за исключением Венгрии. По содержанию он повторяет уже озвученные тезисы руководства Евросоюза, включая верховного представителя по иностранным делам Каю Каллас.

В документе его авторы призвали всех игроков к спокойствию и соблюдению международных норм и Устава ООН. Также они повторили тезис об отсутствии, по их мнению, демократической легитимности у президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддержали борьбу с трансграничной преступностью и призвали восстановить демократию и освободить политических заключенных.

Ранее евродепутат от Бельгии Руди Кеннес рассказал, что США под предлогом борьбы с наркотрафиком в Венесуэле создают условия для доступа своих нефтяных компаний к венесуэльской нефти. Политик подчеркнул, что в республике нет масштабных наркоплантаций, это делает обвинения в адрес Каракаса безосновательными.