Лукашенко раскритиковал членов ЕАЭС за нерасторопность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с критикой пересмотра ключевых договоренностей, закрепленных в базовом документе Евразийского экономического союза 2014 года, передает РИА Новости. В частности, речь идет о переносе сроков создания общих рынков.

Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе, переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий. Констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку, — сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС утвердился как один из самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Он подчеркнул, что сотрудничество внутри объединения продолжает последовательно развиваться.

Между тем представитель ОДКБ Юрий Шувалов считает, что ситуация в мире становится принципиально более опасной, а такие вызовы, как водная и биологическая безопасность, требуют срочных, опережающих решений. Он отметил, что мир находится в решающей фазе перехода к новому, еще не сформировавшемуся порядку.