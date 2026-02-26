В российском регионе предотвратили убийство школьников

В Улан-Удэ предотвратили убийство 12-летним школьником своих сверстников, заявил министр внутренних дел по Республике Бурятии Олег Кудинов. На заседании регионального парламента он отметил, что операция прошла в Железнодорожном районе города.

Предотвращена подготовка несовершеннолетним (12 лет) убийства своих сверстников, — сказал Кудинов.

Ранее в СК сообщили, что жительница Пскова была задержана за пособничество по делу о нападении в школе города Александровска Пермского края. По данным ведомства, 16-летняя девушка общалась с устроившим резню подростком в мессенджере. Она давала 13-летнему юноше указания и рекомендации по расправе над сверстниками.

До этого в одной из школ Ачитского района ученик девятого класса явился на занятия с пневматическим пистолетом и ножами. Оружие у подростка было изъято. Сам несовершеннолетний впоследствии пояснил, что не имел намерений нападать на кого-либо.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что предпосылки для участившихся нападений в учебных заведениях связаны с деятельностью вербовщиков. По информации председателя ГД, злоумышленники активно используют видеоигры для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.