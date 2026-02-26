На Западе назвали главное условие для участия ЕС в переговорах по Украине

На Западе назвали главное условие для участия ЕС в переговорах по Украине UnHerd: ЕС нужно восстановить отношения с Россией для участия в переговора

Для полноценного участия в переговорах по Украине Евросоюзу необходимо восстановить прямой диалог с Москвой, отказ от которого исключил Брюссель из мирного процесса, пишет UnHerd. Автор публикации отмечает, что налаживание связей с Кремлем также позволит избежать риска прямого столкновения между Россией и странами НАТО.

Упрямо отказываясь беседовать с Москвой напрямую, они (европейцы — NEWS.ru) сами себя исключили из мирного процесса. Если Европа хочет, чтобы ее воспринимали всерьез и доверили ей важную роль, для начала явно следует наладить прямой канал связи с Кремлем, — говорится в материале.

Ранее евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что государства Евросоюза с момента эскалации кризиса на Украине даже не предприняли попыток установить элементарные контакты с Россией. Он отметил, что в Европарламенте преобладает ненависть к РФ, а на экстренной сессии была принята резолюция, объединившая все возможные обвинения в адрес Москвы.

Кроме того, председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что нельзя позволить России добиться положительных результатов в переговорном процессе по украинскому кризису. Политик также подчеркнул, что урегулирование должно основываться на принципах Устава ООН.