В Улан-Удэ выявили виновника несанкционированной свалки

В Улан-Удэ выявили нарушителя, который незаконно сбрасывал мусор, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Бурприроднадзора. В результате сброса отходов на месте образовалась несанкционированная свалка.

В ведомстве рассказали, что мусор сбрасывали с автомашины. Виновник получил штраф, минимальный размер которого составляет 40 тыс. рублей.

Также его обязали ликвидировать свалку. Действия квалифицировали как несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рязанской области добилась ликвидации несанкционированной свалки на территории Выжелесского сельского поселения в Спасском районе. В отношении должностного лица администрации муниципалитета возбудили административное дело.