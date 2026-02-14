Экс-полицейского поймали за кражу в Свердловской области спустя 15 лет

В Свердловской области задержан бывший инспектор ДПС, который более двадцати лет скрывался от правосудия на свалке, пишет Telegram-канал Mash. Мужчину приговорили к семи годам колонии еще в конце 1990-х за хищение цветного металла, однако он ухитрился остаться на свободе.

По информации канала, Виктор служил в ГИБДД города Полевского. В 1999 году он решил улучшить материальное положение и вместе с сообщниками похитил с местного завода цветной металл на сумму около 700 тыс. рублей. Суд приговорил милиционера к семи годам лишения свободы, но к моменту вступления приговора в силу мужчина уже исчез. Он ушел на рыбалку и не вернулся, его объявили в федеральный розыск.

Беглец полностью оборвал контакты с прошлой жизнью и устроился работать на свалку, где провел 15 лет. Позже он перебрался в соседний город Березовский, устроился неофициально токарем и разнорабочим, всячески избегая предъявления паспорта. Однако в итоге оперативникам удалось выйти на след Виктора: его задержали спустя 23 года после преступления. Несмотря на столь долгое отсутствие, срок давности не освободил мужчину от ответственности — суд определил ему те же семь лет колонии, что и четверть века назад.

