Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 11:32

Обвиняемого в зверском убийстве медсестры арестовали

На Урале арестовали обвиняемого в убийстве многодетной медсестры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Асбестовский городской суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены — медсестры местной больницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. По версии следствия, 4 марта фигурант не менее 18 раз ударил ножом свою свою экс-супругу, находившуюся на смене. У погибшей остались шестеро детей, сейчас они переданы родственникам.

Асбестовским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сергею Блискунову. <…> Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 3 мая 2026 года включительно, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что мужчина мог решиться на жестокое убийство из-за развода. Помимо этого, выяснилось, что 41-летний фигурант имеет богатое криминальное прошлое. Он был судим шесть раз по разным статьям: от нарушения правил дорожного движения до краж и причинения вреда здоровью. Последний раз он освободился из колонии № 4 в поселке Сосьва в 2008 году.

Свердловская область
убийства
медсестры
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.