Обвиняемого в зверском убийстве медсестры арестовали

Асбестовский городской суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены — медсестры местной больницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. По версии следствия, 4 марта фигурант не менее 18 раз ударил ножом свою свою экс-супругу, находившуюся на смене. У погибшей остались шестеро детей, сейчас они переданы родственникам.

Асбестовским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сергею Блискунову. <…> Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 3 мая 2026 года включительно, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что мужчина мог решиться на жестокое убийство из-за развода. Помимо этого, выяснилось, что 41-летний фигурант имеет богатое криминальное прошлое. Он был судим шесть раз по разным статьям: от нарушения правил дорожного движения до краж и причинения вреда здоровью. Последний раз он освободился из колонии № 4 в поселке Сосьва в 2008 году.