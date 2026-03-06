Украина возьмет на себя защиту американских военных баз на Ближнем Востоке из-за неудач в зоне спецоперации ВС России, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, так украинский президент Владимир Зеленский намерен отвлечь общественность от скопившихся проблем в стране.

Киевский режим испытывает сильные неудачи на фронте. Им нужно информационно забить свою повестку какими-то победами и внешнеполитическими решениями. То есть невозможно постоянно людям показывать бесконечные кладбища и ловли ТЦК. Им нужен какой-то международный повод, чтобы закрепиться. На фоне многолетнего отсутствия украинского ограниченного контингента ситуация на Ближнем Востоке — это самая яркая для них возможность. Естественно, что Зеленский пойдет на такие решения в угоду Западу, — пояснил Самонкин.

Он подчеркнул, что у украинцев нет военных технологий и средств ПВО, способных эффективно противостоять ракетным ударам со стороны Ирана. По словам политолога, ракеты ближневосточной страны представляют серьезную угрозу, так как они запускаются с моря и их практически невозможно нейтрализовать.

За такой короткий срок украинцы не смогут собрать информацию о военном потенциале Ирана. Даже Израиль со своим сильнейшим Моссадом еще полностью не знает, что такое военно-технологический потенциал Тегерана. В случае наземной сухопутной операции у иранцев будет очень серьезное преимущество. Украинские военные могут принять участие [в конфликте], но не факт, что они вернутся обратно, — резюмировал Самонкин.

Ранее сообщалось, что в скором времени бойцы ВСУ могут приступить к охране американских военных объектов на Ближнем Востоке. По информации зарубежных СМИ, украинская сторона может быть задействована уже в ближайшие дни.