Экс-солистка «Миража» спасла нескольких лис на звероферме

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина поделилась историей о спасении нескольких лис со зверофермы в эфире шоу «Звезды сошлись». По ее словам, увиденное там заставило ее полностью пересмотреть свое отношение к натуральному меху.

Если бы вы это увидели, вам бы тоже стало жалко, и вы бы все взяли себе по лисе. Каждая лиса живет в крошечной клетке, гадит под себя, они там болеют, и их тут же забивают. Мы спасли одну лису, потом вторую, и понеслось, — рассказала певица.

Разина призналась, что после этого она ощутила стыд за то, что когда-то носила шубу и шапку из лисьего меха. Сейчас у Светланы дома обитают две спасенные лисицы. Для них она соорудила большой вольер. Ежемесячно на питание каждой лисы уходит около пяти тыс. рублей. В меню животных входят курица, мясные субпродукты и собачий корм.

