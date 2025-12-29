Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 12:03

Экс-солистка «Миража» спасла нескольких лис на звероферме

Светлана Разина Светлана Разина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина поделилась историей о спасении нескольких лис со зверофермы в эфире шоу «Звезды сошлись». По ее словам, увиденное там заставило ее полностью пересмотреть свое отношение к натуральному меху.

Если бы вы это увидели, вам бы тоже стало жалко, и вы бы все взяли себе по лисе. Каждая лиса живет в крошечной клетке, гадит под себя, они там болеют, и их тут же забивают. Мы спасли одну лису, потом вторую, и понеслось, — рассказала певица.

Разина призналась, что после этого она ощутила стыд за то, что когда-то носила шубу и шапку из лисьего меха. Сейчас у Светланы дома обитают две спасенные лисицы. Для них она соорудила большой вольер. Ежемесячно на питание каждой лисы уходит около пяти тыс. рублей. В меню животных входят курица, мясные субпродукты и собачий корм.

Ранее собака блогера Кристины Ракуты Джек получила серьезную травму в московской груминг-студии. Во время длительной стрижки грумеры порезали хвост питомца, и только после этого сообщили об этом хозяйке. Псу потребовалась операция, в результате которой хвост пришлось ампутировать.

