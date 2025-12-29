Новый год — 2026
Пластический хирург объяснил, какие черты внешности определяют гены

Пластический хирург Сергеев: генетика отвечает за качество кожи и тип фигуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Качество кожи, тип фигуры, особенности костного каркаса, а также мягких тканей и хрящей определяются генетически, рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург центра инновационной медицины Денис Сергеев. Он отметил, что пластическая хирургия не должна изменять врожденные черты лица до неузнаваемости.

Хорошая пластическая операция — та, которая делает вас лучшей версией себя, а не другим человеком. Она убирает то, что вам мешало, но сохраняет вашу узнаваемость и природную гармонию, — рассказал Сергеев.

Пластический хирург подчеркнул, что чаще всего люди меняют «семейные» черты — нос, веки и форму ушей. По его словам, мотивация для изменений должна быть здоровой — хорошо, когда пациент хочет достичь гармонии с собой, а не стереть сходство с родителем из-за личных обид.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что россиянки после развода чаще всего обращаются к специалистам для увеличения груди. По его словам, перемены во внешности кажутся многим действенным способом начать новую жизнь.

