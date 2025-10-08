«Предал всех, кого мог»: почему Зеленский избавляется от соратников

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве мобилизовали мужа актрисы Елены Бондаревой-Репиной, которая ранее снималась в кино вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Женщина пожаловалась на произвол военкомов — избежать проблем не помогло даже личное знакомство с главой государства. Впрочем, Бондарева-Репина — не единственная, кого в свое время «кинул» украинский лидер. Кого еще предал Зеленский и почему он отвернулся даже от близких людей — в материале NEWS.ru.

Что рассказала бывшая коллега Зеленского

Бондарева-Репина, которая снималась с Зеленским в сериале «Слуга народа», сообщила о принудительной мобилизации своего супруга 6 октября. Она опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что мужа «забрали фашисты» после ее спектакля. При этом над ней самой «издевались и хотели надеть наручники». Как утверждала Репина, пока мужчину «паковали» военкомы, она лежала на холодном асфальте. Женщина также добавила, что недавно похоронила своих детей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru обратил внимание: даже те украинцы, что являются знакомыми представителей власти, но не ее «подельниками», сегодня никак не защищены от беспредела.

«В то же время дети депутатов Верховной рады не призываются территориальными центрами комплектования. Почему? Да потому что в Майами нет ТЦК, и в Лондоне нет ТЦК. Там, конечно, есть дикие эмигранты, которые скоро, возможно, им по башке надают, но ТЦК точно нет. Поэтому, по сути, вся элита Украины — их дети, жены, любовницы, любовники, даже собаки — находятся в полной безопасности», — подчеркнул Милонов.

От кого еще отвернулся Зеленский

Зеленского не раз уличали в том, что он отвернулся от некогда поддерживавших его людей. Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отмечал, что президент Украины последовательно избавлялся от экс-соратников, оставив рядом лишь «свору лизоблюдов», готовых продать его «за сносную цену». «Он [Зеленский] предал всех, кого мог, сегодня он остался наедине с собой. Теперь у него не осталось никаких союзников», — говорил Медведчук.

В свое время Зеленский пользовался поддержкой олигарха Игоря Коломойского, которого называли ключевым «спонсором» президента Украины и «архитектором» его победы на выборах в 2019 году. Однако затем США возбудили против Коломойского дело по обвинению в коррупции, и Зеленский публично дистанцировался от благодетеля. В сентябре 2023 года олигарха арестовали в Киеве. Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Не смог удержаться в президентской команде и бывший советник Зеленского Алексей Арестович. После начала спецоперации ВС РФ он стал одним из самых распиаренных спикеров Киева: Арестович регулярно выходил в эфир в соцсетях, давая противоречивые прогнозы по поводу конфликта с РФ. Позже, уже после размолвки с Зеленским, он признался, что нередко врал в этих выступлениях. В 2023 году он покинул пост советника и перешел в оппозицию к украинской власти, а также уехал за границу.

В начале 2024 года Зеленский провел масштабную чистку в окружении. Так, он уволил своего давнего соратника, экс-директора студии «Квартал-95» Сергея Шефира. Тот занимал должность первого помощника президента с 2019 года и продюсировал сериалы с участием Зеленского, однако после начала СВО начал терять влияние на «протеже» и лишился поста якобы из-за своего бегства из Киева зимой 2022 года.

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук и Сергей Шефир во время встречи в Киеве, Украина, 2 сентября 2019 года Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Почему Зеленский всех предает

Политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru отметил, что даже самые близкие соратники Зеленского не могут рассчитывать на его поддержку. Причина кроется в характере украинского лидера, уверен эксперт.

«Я знаю Зеленского лично — он просто сволочь. Есть по жизни такие люди, которые, как говорят, „говно собачье“. Вот и он такой. Поэтому двух-трех человек, с которыми связан детской дружбой или которые являются его партнерами, он не трогает. Остальные — расходный материал», — подчеркнул собеседник.

По мнению Скачко, такая же логика распространяется и на весь украинский народ, ставший жертвой «политического каннибализма» собственных властей.

«Там нет ни правых, ни виноватых, ни левых, ни зеленых — никого нет. Все одинаковы, и Зеленскому никого не жаль. Никого он спасать не будет», — считает политолог.

Милонов же добавляет: единственный интерес, которым руководствуется глава Украины — финансовый. Ради денег Зеленский готов предать всех и вся, уверен депутат.

«Его задача — использовать Украину по полной. Каждый день этого использования приносит ему деньги и славу на Западе. Он выполняет свою роль. И это повод для любого жителя Украины задуматься о том, какая судьба им уготована Зеленским. Он — бессовестный негодяй. Украинцам давно пора взять ситуацию в свои руки», — подчеркнул парламентарий.

Читайте также:

«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит

«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине

«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга