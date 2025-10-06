«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине

В минувшие выходные ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины. По данным военкоров, во время налета применили около 700 БПЛА типа «Герань-2», до 50 «Калибров» и крылатых ракет Х-101, а также «Кинжалы», в основном атаковали западную часть страны. По каким целям били ВС РФ и насколько эффективными были эти удары — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударах ВС РФ по Западной Украине

В ночь на 5 октября ВС РФ нанесли крупномасштабный удар по стратегическим объектам на Украине. По данным Telegram-канала «Южный фронт», в атаке участвовало около 700 БПЛА типа «Герань-2», до 50 крылатых ракет Х-101 и баллистических «Калибров», а также по крайней мере два гиперзвуковых «Кинжала».

Больше всего ударов зафиксировано на Западной Украине в районе Львова. Кроме того, прилеты были в Запорожье и вокруг Одессы. Также удары наносились по объектам в Харьковской области, Сумах и Сумской области, Чернигове, Нежине, Житомире, Коломые, Стрые и Дрогобыче.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил об ударах БПЛА и крылатыми ракетами ВС РФ. Город находился под атакой около четырех часов подряд, некоторые районы остались без света, был остановлен общественный транспорт.

Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК и газово-энергетической инфраструктуре Украины. В ходе атаки применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал». «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

По информации портала «Военное дело», удары вызвали истерическую реакцию Владимира Зеленского, который потребовал от Запада «остановить Путина».

«Зеленский требует от США и Европы введения „одностороннего“ прекращения огня в воздухе. Другими словами, „нелегитимный“ хочет, чтобы коллективный Запад заставил Россию прекратить удары по Украине беспилотниками и ракетами. А „одностороннее“ означает, что на Киев этот запрет распространяться не будет», — отметило издание.

По каким целям на Западной Украине бьет Россия

Telegram-канал «Донбасский партизан» назвал точное место удара ВС РФ: прилетело в Опарскую станцию подземного хранения газа (ПХГ), которая расположена к северо-востоку от города Дрогобыча. Опарская станция входит в Западный комплекс ПХГ, самый мощный на Украине. В прошлом он играл роль главного регулятора транзита российского газа в страны Центральной и Западной Европы.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Россия могла уничтожить подземные производства беспилотников и ракет во время одной из самых массированных атак на Львовскую область.

«Гиперзвуковые ракеты „Кинжал“, которые армия РФ использовала для удара, применяются только для особо важных целей, в том числе подземных», — указал он в беседе с NEWS.ru.

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал NEWS.ru, что приоритетными целями могли быть нефтеперерабатывающие заводы и склады топлива и горюче-смазочных материалов, а кроме них — любые объекты военного или двойного назначения.

«Информация о наших ответных ударах, например по Кременчугскому НПЗ, появлялась, но об их реальной эффективности и масштабе повреждений пока нет точных данных. Таким образом, в качестве целей для ударов могли быть выбраны не только НПЗ. Весьма вероятно, что внимание уделяется перегрузочным площадкам и складам, куда поступают вооружение и боеприпасы из западных стран», — пояснил Тимошенко.

По его словам, Украина в настоящее время крайне ограничена в возможностях собственного производства боеприпасов, поэтому логистические цепочки поставок извне становятся критически важными. Также удары могли быть нанесены по объектам украинской оборонной промышленности, например, «как это было недавно с Шосткой, известной производством порохов, или Павлоградом».

Как можно оценить эффективность ударов ВС РФ

Эффективность российских ракет и ударных дронов признают и украинцы и Запад, отметил военный эксперт доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

«В последнее время они просто не могут их перехватывать, потому что наши дроны научились обходить ПВО. Бьют не напрямую, а ищут наиболее уязвимые места. Так что там, на Украине, уже начинают скулить по этому поводу. Эффективность наших ударов возросла в разы. Мы находим новые военно-технические решения, в том числе используя обломки украинских ракет и дронов, которые находим на нашей территории. Так что это битва военно-технических идей России и Запада, куда я включаю Украину», — сказал Перенджиев.

По словам Тимошенко, эти успехи объясняются развитием российских вооружений.

«Например, беспилотник „Герань-2“ теперь оснащен турбореактивным двигателем, в отличие от поршневого у первых моделей, что обеспечивает ему значительно большую скорость и дальность полета. Кроме того, его боевое оснащение, то есть масса взрывчатки, увеличено вдвое по сравнению с предыдущей версией. Эти улучшения делают „Герань-2“ крайне эффективным средством для поражения удаленных целей. Вероятно, именно эти новые возможности стали причиной недавних ударов», — сказал Тимошенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он также подчеркнул, что «любой эффективный удар должен быть массированным», чтобы подавить противовоздушную оборону противника. Это означает, что для таких операций требуется либо увеличение производства вооружений, либо накопление значительного количества ударных средств, таких как «Герани» и «Искандеры».

«Что касается „Искандеров“, хотя прежние модели имели дальность до 500 километров, сейчас обсуждается разработка версий с дальностью до 1000 километров. Детали их эволюции сложны и уходят корнями в историю создания комплексов вроде „Оки“, которая была ограничена международными договорами», — добавил эксперт.

Могут ли удары быть местью украинским националистам?

В украинских соцсетях отмечают, что удары по Западной Украине могли быть возмездием местным националистам, активно участвовавшим в антироссийских событиях еще с 2014 года.

Однако, как заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, идеологическая подоплека для ВС РФ в данном случае гораздо менее важна, чем практическая целесообразность.

«Мы наносим массированные удары по всей украинской военной инфраструктуре, не делая особых различий между Западной и Восточной Украиной. И там и там одинаково функционируют заводы ВПК, отправляются эшелоны с оружием на фронт, готовят на полигонах западных наемников. Бить нужно по всем этим объектам и с еще более частой периодичностью — чтобы головы не успевали поднять, боялись выйти из укрытий. Только в таком случае мы сможем добиться желаемого эффекта — снижения фронтового сопротивления ВСУ. Бомбить нужно еще сильнее и интенсивнее», — заключил Журавлев.

