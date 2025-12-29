Новый год — 2026
Стало известно, как Трамп отнесся к плану Зеленского из 20 пунктов

Сенатор Пушков: Трамп отказался принимать мирный план Зеленского из 20 пунктов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп отказался принимать план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 20 пунктов, который ему предложил украинский президент Владимир Зеленский, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, европейская «коалиция желающих» ждет, когда глава Белого дома поддержит их позицию, но безрезультатно.

Дональд Трамп не принял так называемый план из 20 пунктов, предложенный ему Зеленским и представляющий собой совместную позицию Украины и ЕС. Этого следовало ожидать. Европейская «коалиция желающих» [пытается] сорвать мирное урегулирование [и] все ждет и ждет, когда же Трамп перейдет на ее сторону, но этого не происходит, — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что Евросоюз продолжает оставаться «на обочине» переговорного процесса и, полагает он, там и останется. Глава комиссии подчеркнул, что сейчас ничто не указывает на сближение позиций американского и европейских лидеров.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев и Европа не смогли убедить американского президента Дональда Трампа принять 20 пунктов в качестве нового мирного плана. Отмечается, что глава США выступил за решение спорных вопросов, включая территориальный, не через референдум, а с помощью парламента.

