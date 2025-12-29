Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:39

Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион

Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника ВСУ в небе над Новгородской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника в небе над Новгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, дроны были уничтожены в период с 07:00 до 09:00 мск.

29 декабря в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Новгородской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов.

До этого оперштаб Кубани сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты совершили налет на Краснодарский край. В станице Кущевской обломки БПЛА повредили два жилых дома и газовую трубу. В одном из домов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами экстренных служб.

ВСУ
БПЛА
дроны
атаки
Новгородская область
ПВО
