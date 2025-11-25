Без света, заводов и складов БПЛА: Киев наказан за удар по мирным россиянам

Министерство обороны России сообщило об «ударе возмездия» по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре. Опрошенные NEWS.ru эксперты назвали операцию ВС РФ эффективной: по их словам, она способна напрямую повлиять на боеспособность украинской армии. Как российские войска выбрали цели для комбинированного удара и какими оказались его последствия — в материале NEWS.ru.

Каким был «удар возмездия» по Украине

Министерство обороны России утром 25 ноября сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа. 116 из них были сбиты над акваторией Черного моря, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над Республикой Крым, 16 — над Ростовской областью. Также атаки ВСУ пришлись по территории Брянской, Курской, Белгородской и Липецкой областей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал эту атаку на юг России одной из самых продолжительных и массированных за все время с начала СВО. По его словам, ранения получили шесть жителей Кубани, не менее 20 домов в пяти муниципалитетах были повреждены. К вечеру стало известно, что число пострадавших увеличилось до девяти.

Вскоре после атаки ВСУ в МО РФ заявили о массированном ударе по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины. Ведомство указало, что все цели обстрела были достигнуты.

«ВС РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — гласит сообщение министерства.

Как ВС РФ выбрали цели для атаки

Украинское издание «Страна.ua» после «удара возмездия» ВС РФ сообщило о возможных прилетах по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Обозреватели отметили, что под обстрел попали объекты и в других украинских регионах, в частности в Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Фото: Nina Liashonok/Global Look Press

«В Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения. Без света остались более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч — в Одесской, 13 тысяч — в Черниговской, более 21 тысячи — в Днепропетровской и более 8000 — в Харьковской области», — пишет СМИ. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин сказал NEWS.ru, что российские войска выбирали для удара такие цели, которые имеют непосредственное значение для боеспособности ВСУ.

«Это была планомерная и эффективная операция после действий противника, который направил на территорию России сотни беспилотников. Ответ был очень серьезным, причем цели были выбраны не в местах расположения гражданского населения, а в глубоком тылу украинской армии — они реально влияют на ход боевых действий», — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, поражение энергетических объектов играет ключевую роль для российской спецоперации, поскольку без них функционирование многих систем ВСУ становится невозможным. Аналогично обстоят дела и с ударами по железнодорожной инфраструктуре: из-за них Киев вынужден постепенно заменять электровозы тепловозами. «Все это напрямую влияет на переброску резервов к линии фронта», — указал аналитик.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в свою очередь предположил, что под обстрел могли попасть военные заводы и центры, в которых идет разработка или выпуск ракет, БПЛА, приборов военного назначения.

«Дальше — военно-промышленные объекты, то есть конструкторские бюро. В том числе и те, что занимаются разработкой противокорабельных ракет», — привел примеры собеседник NEWS.ru.

Военный завод Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В чем проблема украинской ПВО

Командование Воздушных сил Украины утверждает, что средствам ПВО страны якобы удалось перехватить 438 из 464 российских дронов, а также 14 из 22 ракет, включая один боеприпас гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Баранец считает, что украинские военачальники сильно приукрасили действительность. По мнению военэксперта, в реальности ПВО Украины могла сбить до 15–20% ракет и БПЛА, в лучшем случае — до половины.

«Они всегда говорят, что все сбили. С помощью западных инструкторов они стараются совершенствовать систему противодействия нашим БПЛА. Что же касается „Кинжалов“, то за все время проведения специальной военной операции им удалось перехватить только одну такую ракету, хотя их были запущены многие десятки», — заметил он.

Дандыкин полагает, что реальная эффективность средств противовоздушной обороны Украины и того меньше.

«По моим оценкам, в сообщениях Киева процент вранья очень высок. Реальная эффективность, особенно против беспилотников, составляет около 10%. Ракеты им, как правило, сбить не удается. А учитывая, что наши войска используют для отвлечения ПВО приманки, в частности беспилотники „Гербера“, то заявления о перехвате всех целей являются классическим элементом украинской пропаганды. Весьма вероятно, что за ними стоят центры информационно-психологических операций», — резюмировал военный эксперт.

