25 ноября 2025 в 20:02

Военэксперт раскрыл реальную эффективность украинской ПВО

Военэксперт Дандыкин: ПВО Украины может сбить лишь около 10% целей

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Украинская система противовоздушной обороны показывает низкую эффективность в отражении российских атак, рассказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, средства ПВО ВСУ могут сбивать около 10% целей.

Реальная эффективность ПВО Украины, особенно против беспилотников, составляет около 10%. Ракеты, такие как «Искандер» и «Кинжал», им, как правило, не удается сбить. Учитывая, что ВС РФ используют «приманки», такие как дроны «Гербера», заявления о перехвате ВСУ всех целей являются классическим элементом пропаганды. Весьма вероятно, что за этими сообщениями стоят центры информационно-психологических операций, — сказал Дандыкин.

Он также пояснил, что поражение энергетических объектов Украины имеет для хода СВО ключевое значение. По словам эксперта, без них невозможно функционирование многих систем, включая производство и запуск беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Были поражены предприятия ВПК, объекты энергетики и склады вооружений.

СВО
потери ВСУ
авиаудары
ракетные удары
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
