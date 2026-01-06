«Ласковее становятся»: в ГД предложили новые виды вооружения против ВСУ

Армии России пора использовать новые виды вооружения против ВСУ, заявил в разговоре с Lenta.ru депутат Андрей Колесник. Так парламентарий отреагировал на удары по жилому дому в Твери, за которые, по мнению собеседника, должны последовать ответные меры. Он также выступил за усиление военных действий.

Пусть готовятся к тяжелым последствиям. Смысла нет вести переговоры с террористическим режимом Украины. Надо нормально усиливать военные действия, и тогда сразу начнутся переговоры. Кстати, нужно применять уже новые виды вооружения, тогда они как-то ласковее становятся, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Твери в результате падения обломков беспилотника пострадал многоквартирный жилой дом. Фрагмент БПЛА попал в окно квартиры на девятом этаже, что привело к пожару и гибели человека. Из соседней квартиры удалось эвакуировать и спасти одного пострадавшего.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в мире нет аналогов ракетам «Орешник» и «Буревестник», а также подводному аппарату «Посейдон». Она подчеркнула, что это огромное достижение, с которым не могут не считаться оппоненты России.