25 ноября 2025 в 12:40

ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

МО: ВС РФ нанесли ночью массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: МО РФ
В ответ на атаки Киева по гражданским объектам в России, российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны России. Все назначенные объекты были успешно поражены.

По данным ведомства, в операции были задействованы силы наземного, морского и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью нападения стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетического сектора и места базирования беспилотных летательных аппаратов с большим радиусом действия.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Успех достигнут подразделениями группировки войск «Юг».

До этого российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используя оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Атакованы портовые объекты и уничтожены зенитные ракетные комплексы С-300, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Минобороны РФ
удары
Украина
энергетика
