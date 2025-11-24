День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:55

ВС России поразили новые объекты на Украине в ходе СВО

Минобороны: ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Российская армия поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, работу выполнила оперативно-тактическая авиация. Также ВС нанесли удар по портовой инфраструктуре в ходе проведения СВО.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сообщении министерства.

Задачу помогли выполнить ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Бойцам удалось уничтожить ЗРК С-300 и пункты временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников в 148 районах.

В Минобороны сообщали, что российские войска освободили село Затишье, которое находится в Запорожской области. По данным МО, работу выполнили подразделения Восточной группировки войск.

Ранее стало известно, что ВС России продолжают операцию по зачистке Красноармейска (Покровск) на территории ДНР от бойцов украинской армии. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что интенсивные боевые действия ведутся на фоне городской застройки.

ВС РФ
Минобороны
СВО
Украина
