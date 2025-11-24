ВС РФ продолжают зачистку Красноармейска от ВСУ

Вооруженные силы России продолжают операцию по зачистке Красноармейска на территории ДНР от бойцов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Он отметил, что интенсивные боевые действия ведутся в условиях городской застройки.

Сам Красноармейск продолжает зачищаться, идут городские бои. Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки. Все настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населенные пункты, — сказано в сообщении.

Украинская сторона предпринимает попытки переброски наиболее боеспособных подразделений на Добропольском направлении, добавил Пушилин. Эти маневры направлены на отвлечение российских подразделений от красноармейско-димитровской агломерации, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в 95-й бригаде Вооруженных сил Украины осталось лишь 10 военнослужащих, способных выполнять штурмовые задачи, сообщили российские силовые структуры. Отмечается, что общая численность соединения ВСУ ранее достигала 4 тыс. человек.