Замглавы администрации Путина наградил спасших тысячи жизней бойцов

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручили трем военнослужащим, которые управляют комплексом радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», высшую государственную награду республики — звание Героя ДНР. Как сообщил Пушилин в своем Telegram-канале, за прошедшую неделю «Купол Донбасса» предотвратил 198 вражеских атак с использованием БПЛА.

Каждый день система РЭБ «Купол Донбасса» предотвращает десятки террористических атак со стороны противника с применением беспилотников. Вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко поблагодарили военнослужащих, которые управляют данной системой, — написал глава ДНР.

Кириенко в ходе мероприятия охарактеризовал комплекс как уникальную разработку. Он подчеркнул, что система спасла тысячи человеческих жизней как на территории Донецкой Народной Республики, так и в других регионах России.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России выразил благодарность военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Выступая перед бойцами, он назвал их защитниками Родины и будущим страны. Кириенко также поблагодарил граждан России, которые оказывают всестороннюю поддержку военным и их семьям.