День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:48

Российские войска сокрушили еще один узел обороны ВСУ

Минобороны России: группировка «Восток» освободила Затишье в Запорожской области

Военнослужащий ВС РФ Военнослужащий ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Российские войска освободили село Затишье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, успеха удалось добиться подразделениям группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области, — говорится в сообщении.

До этого глава Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск и продолжают наступление внутри города. По его словам, российская армия активно продвигается и за последнюю неделю освободила населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску.

Позже стало известно, что насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов Вооруженных сил Украины. Как заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, за последнее время к нему обратились более 50 украинцев по этому поводу.

Россия
Запорожская область
Минобороны РФ
освобождения
сёла
