Стало известно о стихийном дезертирстве украинцев в Запорожской области Рогов: мобилизованные массово дезертируют из рядов ВСУ под Запорожьем

Насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов Вооруженных сил Украины, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, которые приводит РИА Новости, за последнее время к нему обратились более 50 украинцев по этому поводу.

Насильно мобилизованные жители оккупированной врагом части Запорожской области массово дезертируют из рядов украинской армии, — отметил он.

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, предоставленная НАТО радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске в Харьковской области. В силовых структурах РФ сообщили, что, в частности, была зафиксирована переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район поселка Вильча.