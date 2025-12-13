«Это смешно»: уровень подготовки ВСУ к боям назвали критически низким РИАН: мобилизованным в ВСУ на стрельбищах давали всего по 13 патронов

Мобилизованные в украинскую армию проходят крайне низкую и формальную подготовку к боевым действиям, сообщил РИА Новости командир боевого расчета БПЛА добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ, с позывным Хантер. По его словам, месячное обучение сводится к минимуму, после чего людей сразу отправляют в зону боевых действий, пишет РИА Новости.

С украинской стороны, если взять, начиная с подготовки в учебных центрах, все было халатно. Думаю, ничего не поменялось – им нужно количество. Много людей загоняют, месяц обучения прошли – и все, вперед на фронт, — рассказал он.

Хантер привел конкретные примеры: для стрельбовых упражнений выдавали лишь по 13 патронов на человека. А занятия по метанию гранат проводились с муляжами.

На полигоне нас выгоняли пять километров в одну сторону, и так два раза в день – утром и вечером. Чтобы пострелять по 13 патронов. Это смешно, — отметил Хантер.

На вопросы о недостатке боеприпасов инструкторы отвечали, что украинцы «настреляются» уже в зоне боевых действий. Но уже там неподготовленные солдаты буквально становились «пушечным мясом».

Ранее сообщалось, что разрозненные группы военнослужащих Вооруженных сил Украины пытаются отойти из западной части пригорода Северска. Отступление противника происходит под ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.