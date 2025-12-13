Группы ВСУ массово бегут из пригорода Северска РИАН: ВСУ пытаются оставить пригород Северска под ударами артиллерии и БПЛА

Разрозненные группы военнослужащих Вооруженных сил Украины пытаются отойти из западной части пригорода Северска, рассказал РИА Новости командир одного из разведподразделений группировки войск «Южная». По его словам, отход противника происходит под воздействием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.

В данный момент ВСУ покидают пригород, соответственно, артиллерия и БПЛА работают по отходящим силам противника, — сказал разведчик.

Он также отметил, что украинская сторона пытается прикрыть свой отход с помощью собственных беспилотников. В связи с этим российские разведподразделения ведут активный поиск пунктов управления и площадок для БПЛА противника, а также средств связи, включая терминалы Starlink, чтобы максимально затруднить отступление.

Ситуация в пригородах недавно освобожденного Северска остается напряженной. Российские войска оказывают мощное давление на отступающие подразделения ВСУ.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание, что потеря ВСУ Северска стала показательным сигналом для Запада. По его мнению, этот эпизод подтверждает отсутствие у Киева возможностей для реализации стратегических целей и нанесения ущерба Москве.