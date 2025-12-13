Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 02:30

МИД России прокомментировал потерю Северска Украиной

Посол Мирошник: потеря Северска доказала неспособность ВСУ нанести ущерб России

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Потеря Вооруженными силами Украины Северска стала показательным сигналом для Запада, заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, этот эпизод подтверждает отсутствие у Киева возможностей для реализации стратегических целей и нанесения ущерба Москве.

Некоторые западные издания называли этот город одним из «последних заслонов» на подступах к крупным населенным пунктам Донбасса, отмечая скорость продвижения российских сил. При этом Киев официально не подтверждает потерю Северска. По словам Мирошника, это не случайно.

В данном случае это просто очевидный сигнал для западников о том, что Украина не располагает нужным военным потенциалом для того, чтобы нанести ущерб, ослабить [Россию] или еще что-либо, что там себе нафантазировали хозяева Украины, — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили за неделю восемь населенных пунктов. В список взятых под контроль городов вошел и Северск, расположенный в ДНР. Российским военнослужащим удалось освободить Ровное в ДНР и Остаповское в Днепропетровской области. В Запорожской области было взято под контроль село Новоданиловка.

Родион Мирошник
Северск
ВСУ
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Есть погибший»: в Саратове раскрыли последствия атаки ВСУ
Трамп поразил заявлением об Овальном кабинете
«Хитроумные шахматы» Путина лишили японскую экономику колоссальных сумм
Фон дер Ляйен в истерике: США решили развалить ЕС, что будет делать Россия
В ОП объяснили, могут ли сотрудников заставить работать в Новый год
Роскосмос рассказал, когда можно увидеть разноцветный звездный дождь
Сингапурский бармен стащил с работы 88 бутылок элитного алкоголя
МИД России прокомментировал потерю Северска Украиной
«Мы много сделали»: Трамп подвел промежуточный итог своей работы по Украине
Назван максимальный размер больничного для родителей в 2026 году
Российский боксер забрал титул регулярного чемпиона мира WBA
ЕС нашел лазейку, чтобы украсть активы РФ: что Москва реквизирует в ответ
От древних руин до бескрайних пустынь: исследуем магию и красоту Иордании
Умер известный украинский певец
Группу военных самолетов США заметили около одной из стран
Очевидцы рассказали о взрывах в городах Саратовской области
Фицо раскритиковал безразличие Западной Европы к конфликту на Украине
Еще одна страна ввела безвизовый режим с Россией
«Пусти Урсулу в огород»: Захарова высмеяла слова главы ЕК о России
Дед Мороз из Устюга стал гвоздем новогоднего концерта в Европе
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.