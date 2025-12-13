Потеря Вооруженными силами Украины Северска стала показательным сигналом для Запада, заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, этот эпизод подтверждает отсутствие у Киева возможностей для реализации стратегических целей и нанесения ущерба Москве.

Некоторые западные издания называли этот город одним из «последних заслонов» на подступах к крупным населенным пунктам Донбасса, отмечая скорость продвижения российских сил. При этом Киев официально не подтверждает потерю Северска. По словам Мирошника, это не случайно.

В данном случае это просто очевидный сигнал для западников о том, что Украина не располагает нужным военным потенциалом для того, чтобы нанести ущерб, ослабить [Россию] или еще что-либо, что там себе нафантазировали хозяева Украины, — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили за неделю восемь населенных пунктов. В список взятых под контроль городов вошел и Северск, расположенный в ДНР. Российским военнослужащим удалось освободить Ровное в ДНР и Остаповское в Днепропетровской области. В Запорожской области было взято под контроль село Новоданиловка.