12 декабря 2025 в 12:29

Раскрыто количество освобожденных населенных пунктов за неделю

МО: армия России освободила восемь населенных пунктов за неделю

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Вооруженные силы России освободили за неделю восемь населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ. В список взятых под контроль городов вошел и Северск, расположенный в ДНР.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» на харьковском направлении освобожден населенный пункт Лиман Харьковской области. <...> Освобождены населенные пункты Куриловка и Кучеровка Харьковской области. За прошедшую неделю подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Северск и Червоное в ДНР, — сообщили в оборонном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что российским военнослужащим удалось освободить Ровное в ДНР и Остаповское в Днепропетровской области. В Запорожской области было взято под контроль село Новоданиловка.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины могут применить белый фосфор, хлорпикрин и другие отравляющие вещества в зоне СВО. По его словам, армия противника осознает превосходство ВС РФ. Дандыкин добавил, что подобные действия ВСУ, а также возможные провокации с обвинениями в адрес Москвы направлены на срыв мирного урегулирования.

