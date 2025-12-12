Военэксперт раскрыл, какое химическое оружие могут применить ВСУ

Вооруженные силы Украины могут применить белый фосфор, хлорпикрин и другие отравляющие вещества в зоне боевых действий, поскольку понимают, что неспособны противостоять ВС России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, подобные действия украинской армии, а также возможные провокации с обвинениями в адрес РФ направлены на срыв мирного урегулирования конфликта.

ВСУ могут применить белый фосфор и хлорпикрин — сильный раздражитель кожи и слизистых оболочек. Сейчас, я думаю, Украина хочет запастить целой линейкой боевых отравляющих веществ. Среди них может быть иприт, газометы, а также боевые отравляющие вещества нервнопаралитического действия — зарин и зоман. Понимание опасности химического оружия было очень серьезным даже у [Адольфа] Гитлера. Сейчас ВСУ пускаются во все тяжкие из-за серьезных поражений на фронте. Я не исключаю возможные провокации со стороны противника, если вдруг они обвинят РФ в применении химоружия. Все это может быть направлено на срыв мирного плана, — сказал Дандыкин.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев заявил, что в материалах, обнаруженных в уничтоженном пункте управления беспилотными системами ВСУ, содержится информация о возможности использования до 15 артснарядов с боевыми отравляющими веществами в дронах типа «Баба-яга». Он привел в качестве доказательств документы о характеристиках украинского БПЛА.