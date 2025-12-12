Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 10:58

Минобороны раскрыло, как ВСУ могли использовать химоружие

Минобороны: документация ВСУ к «Бабе-яге» предполагает артснаряды с химоружием

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В материалах, обнаруженных в уничтоженном 9 декабря пункте управления беспилотными системами ВСУ, содержится информация о возможности использования до 15 артснарядов с боевыми отравляющими веществами в дронах типа «Баба-яга», сообщил генерал-майор Алексей Ртищев, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Представитель Минобороны привел в качестве доказательств документы о характеристиках украинского БПЛА.

В соответствии с пунктом 39 технических требований, БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных, цитата: «нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами», — уточнил Ртищев.

По словам генерала, документы были согласованы с Национальной гвардией Украины в 2024 году. Также Ртищев отметил, что документ получил одобрение от Министерства экономики страны. Он подчеркнул, что такие действия Киева противоречат требованиям Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее военнослужащие Восточной группировки войск ВС РФ уничтожили тяжелый ударный дрон противника с помощью мины. Бойцы опробовали необычный способ ликвидации «Бабы-яги» в ходе освобождения Отрадного.

дроны
ВСУ
Минобороны
СВО
