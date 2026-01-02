Гагин объяснил, почему Зеленскому не нужен мир Гагин: Зеленский и его команда привыкли жить на западные деньги

Украинским политикам во главе с президентом Владимиром Зеленским невыгоден мир с Россией, выразил мнение в интервью NEWS.ru советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин. Он объяснил это тем, что страны Запада выделяют Киеву огромные деньги, при прекращении же боевых действий финансирование поступать не будет.

Недавно Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, заявила о том, что Украине не нужен мир, нужна полная милитаризация. Мы понимаем, что все эти люди в украинских кабинетах власти, в силовых кабинетах привыкли жить за счет денег, которые привозит им попрошайка Зеленский. Он приносит эти деньги, они между собой делят. Они привыкли хорошо жить за счет крови своих же сограждан, — полагает Гагин.

Он добавил, что украинской власти безразлична судьба граждан страны, в том числе солдат ВСУ, их интересуют только собственные заработки.

Ранее Гагин заявил, что удары ВСУ по гостинице в Херсонской области в новогоднюю ночь являются ритуальным убийством. Он добавил, что таким образом украинская власть пытается намеренно запугать мирных жителей.

Он также объяснил, почему военнослужащие в зоне проведения СВО не употребляют ни шампанское, ни другие виды спиртного даже в праздничные дни. Это связано с вопросами безопасности.