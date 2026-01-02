Генпрокуратура РФ отменила решение о реабилитации японских диверсантов и действовавших против СССР шпионов, сообщила представитель МИД Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что расследование преступлений времен Второй мировой войны, которые, по ее словам, не имеют срока давности, продолжается.

В 2025 году мы отмечали 80-летие окончания войны. Сейчас продолжаем раскрывать данные о зверствах, совершенных японскими милитаристами, — отметила Захарова.

В опубликованный перечень вошли Кадома Масаитиро, Маруяма Тацуо, Момма Хироси, Ниока Хацуо, Нихэй Ёсидзуми, Оно Харудзю, Сато Ясухидэ, Ториуми Дзюнити. Кроме того, списке оказались Мацуы Сэйти, Мацуда Имао, Кавана Фукио, Масуда Кадзухиса, Охара Итидзо, Такаяма Цунэити, Сато Токусабуро, Баба Макото, Имаи Нобуо, Маруяма Тэцудзи, Маэда Тадао и Кагава Ясумити.

Захарова добавила, что все перечисленные лица не подлежат реабилитации и их вина полностью подтверждена. В частности, некоторые из них после сдачи в плен пытались наладить разведку против СССР — собирали данные о численности и расположении советских войск и передавали их японской стороне.

Другие, действуя в приграничных с нашей страной районах, занимались подготовкой диверсантов. Есть также те, кто отправлял людей для проведения над ними опытов в печально известном «отряде 731», — уточнила дипломат.

Ранее представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что миролюбивым странам нужно бороться с возрождением милитаризма в Японии. По его словам, расходы Пекина на оборону умеренные, их доля в ВВП республики ниже среднемирового уровня.