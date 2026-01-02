Российские артиллеристы ударили по блиндажу и наблюдательным постам ВСУ Расчет гаубицы Д-30 поразил блиндаж ВСУ на Константиновском направлении

Артиллеристы российской группировки войск «Южная» ударили по укрепленному блиндажу и наблюдательным постам Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, цель находилась неподалеку от населенного пункта Степановка. Она была поражена залпом из гаубицы Д-30, передает ТАСС.

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск на Константиновском направлении в районе населенного пункта Степановка нанес точный огневой удар по позициям противника, уничтожив укрепленный блиндаж с живой силой и два наблюдательных поста ВСУ, — говорится в заявлении.

Ранее расчет гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил полевой склад боеприпасов противника. По данным Минобороны России, также удар был нанесен и по группе украинских военных в районе Константиновки. Вызванная детонация после попадания в склад уничтожила военных ВСУ, находившихся поблизости. Кроме того, расчет гаубицы Д-30 поразил украинский пункт управления БПЛА вместе с местом дислокации личного состава на правом берегу Днепра.