Удар российской гаубицы превратил в воспоминание украинский пункт БПЛА Российский расчет гаубицы Д-30 поразил украинский пункт БПЛА под Херсоном

Российский расчет гаубицы Д-30 поразил украинский пункт управления БПЛА вместе с местом дислокации личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, удар был нанесен по позициям противника в Херсонской области силами группировки войск «Днепр».

Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 49-й армии группировки войск «Днепр» успешно поразил пункт управления БПЛА и место временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины на правом берегу в Херсонской области, — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что цели были предварительно обнаружены средствами воздушной разведки. Получив координаты, расчет оперативно занял заранее подготовленную и замаскированную позицию, развернул орудие и выполнил прицельный огневой удар. Поражение целей подтвердилось данными объективного контроля.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые работали в интересах ВСУ. Также армия ударила по пунктам временной дислокации формирований противника и иностранных наемниках в 149 районах.