18 декабря 2025 в 13:38

Лондон готовится к скорому завершению конфликта на Украине

The i Paper: Британия готовится к отправке миротворцев на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Великобритании активно готовится к развертыванию миротворческого контингента на Украине в случае достижения мирного соглашения, передает британский портал The i Paper. В настоящее время Лондон закупает необходимое снаряжение и окончательно прорабатываем свои действия.

Официальные лица уверены, что мирное соглашение, похоже, ближе, чем когда-либо, поскольку американские переговорщики готовятся передать Кремлю предложение, поддержанное Украиной, — сказано в статье.

В британском оборонном ведомстве также изучают сроки возможной переброски войск и определяют потенциальные места их дислокации. В случае необходимости быстрого развертывания миротворческого контингента Великобритания может задействовать 16-ю десантно-штурмовую бригаду. Она имеет опыт участия в сложных операциях, включая эвакуацию из Кабула в августе 2022 года и из Судана в апреле 2023 года.

До этого посол России в Париже Алексей Мешков рассказал, что вопрос об отправке ВСУ на Украину сейчас не стоит. По его словам, французская сторона помнит, что любые иностранные войска на поле боя Москва будет считать законными целями.

