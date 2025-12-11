Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 15:17

Дипломат оценил возможность отправки французских военных на Украину

Посол Мешков: Франция понимает риски появления иностранных военных на Украине

Алексей Мешков Алексей Мешков Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Вопросов об отправке Вооруженных сил Франции на Украину сейчас не стоит, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Париже Алексей Мешков. По его словам, французская сторона помнит, что любые иностранные войска на поле боя Москва будет считать законными целями.

Дипломат признал, что эта тема сама по себе звучит. Она вызывает беспокойство у французов. Мешков объяснил, что все обсуждения отправки контингента связаны с поиском вариантов обеспечения будущих гарантий безопасности для Киева после завершения боевых действий.

Поэтому, конечно, на данном этапе вопрос о направлении Вооруженных сил Франции на Украину не стоит, потому что французы прекрасно понимают — и мы их об этом не раз предупреждали, — что появление иностранных вооруженных сил на территории Украины будет рассматриваться нами как законные цели, — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские военнослужащие, если они будут отправлены на Украину, незамедлительно станут законной целью для российских сил. Глава МИД напомнил, что в Европе фантазируют о том, чтобы направить своих военнослужащих в зону боевых действий в качестве «миротворцев».

Франция
Россия
Украина
войска
