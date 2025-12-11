Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:48

Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине

Лавров: европейские военнослужащие на Украине станут законной целью России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru
Европейские военнослужащие, если они будут отправлены на Украину, незамедлительно станут законной целью для российских сил, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине. Глава МИД напомнил, что в Европе фантазируют о том, чтобы направить своих военнослужащих в зону боевых действий в качестве «миротворцев».

Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать, — заявил Лавров.

Ранее в аналитическом издании Strategic Culture сообщалось, что современная политика Европейского союза все больше напоминает идеологию фашистских режимов прошлого века. Авторы публикации отметили, что ведущие европейские политики стремятся исказить историческую память и подавляют любые формы инакомыслия внутри объединения.

До этого стало известно, что европейские страны опасаются, что американский лидер Дональд Трамп обвинит Украину и Евросоюз в препятствовании миру. По информации источника, Киев «теряет стратегически важные позиции на востоке».

Сергей Лавров
Европа
войска
Украина
