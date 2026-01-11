В Петербурге диакон погиб при ремонте храма

Диакон храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком в Санкт-Петербурге Павел Молчанов трагически погиб в результате несчастного случая, сказано на странице храма во «ВКонтакте». Прощание состоится на следующей неделе.

С великим прискорбием сообщаем о том, что преставился наш диакон Павел Молчанов в возрасте 31 года, — говорится в заявлении.

По данным «Российской газеты», трагедия произошла в ходе реставрации здания храма. Диакон получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, священнослужитель скончался.

