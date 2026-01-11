Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 18:23

В Петербурге диакон погиб при ремонте храма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Диакон храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком в Санкт-Петербурге Павел Молчанов трагически погиб в результате несчастного случая, сказано на странице храма во «ВКонтакте». Прощание состоится на следующей неделе.

С великим прискорбием сообщаем о том, что преставился наш диакон Павел Молчанов в возрасте 31 года, — говорится в заявлении.

По данным «Российской газеты», трагедия произошла в ходе реставрации здания храма. Диакон получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, священнослужитель скончался.

Ранее стало известно о смерти бывшего главы Калининграда и депутата городского Совета седьмого созыва Евгения Любивого. По предварительным данным, он мог умереть на охоте в Курганской области. У него осталась семья — сын и дочь.

До этого появилась информация, что глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ, находится в состоянии средней степени тяжести. За его состоянием следят врачи. Это уже третье ранение чиновника.

