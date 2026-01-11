Суждение, что Россия является для Европы «самой большой угрозой безопасности», как считает значительная часть Старого Света, ошибочно, заявил бывший посол КНР в США Цуй Тянькай. По его словам, которые передает РИА Новости, ЕС больше всего стоит бояться своих «внутренних демонов».
Считать Россию в настоящее время самой большой угрозой безопасности для европейских стран, по моему мнению, неверно, и Китай, безусловно, тоже. Если бы Гренландия действительно перешла в другие руки, неизвестно, считали бы они США угрозой. Я думаю, что самая большая угроза безопасности для европейцев — это их внутренние демоны, — указал он.
Дипломат также усомнился, что Европе нужна помощь США для своей защиты. Более того, уточнил он, до сих пор остается неизвестным, что именно в Брюсселе считают угрозой безопасности и от чего именно ЕС нужна защита.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств. Наряду с Бельгией против инициативы ЕК выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, глава которого также пригрозила судом.
До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони к Евросоюзу начать переговоры с Россией и подчеркнул, что диалог должен быть уважительным. Он отметил, что подобный формат взаимодействия имеет позитивное значение.