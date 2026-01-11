В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой Экс-посол КНР Тянькай назвал ошибкой считать Россию угрозой для Европы

Суждение, что Россия является для Европы «самой большой угрозой безопасности», как считает значительная часть Старого Света, ошибочно, заявил бывший посол КНР в США Цуй Тянькай. По его словам, которые передает РИА Новости, ЕС больше всего стоит бояться своих «внутренних демонов».

Считать Россию в настоящее время самой большой угрозой безопасности для европейских стран, по моему мнению, неверно, и Китай, безусловно, тоже. Если бы Гренландия действительно перешла в другие руки, неизвестно, считали бы они США угрозой. Я думаю, что самая большая угроза безопасности для европейцев — это их внутренние демоны, — указал он.

Дипломат также усомнился, что Европе нужна помощь США для своей защиты. Более того, уточнил он, до сих пор остается неизвестным, что именно в Брюсселе считают угрозой безопасности и от чего именно ЕС нужна защита.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств. Наряду с Бельгией против инициативы ЕК выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, глава которого также пригрозила судом.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони к Евросоюзу начать переговоры с Россией и подчеркнул, что диалог должен быть уважительным. Он отметил, что подобный формат взаимодействия имеет позитивное значение.