В Кузбассе раскрыли серию жестоких детских убийств 90-х годов

В Кемеровской области предъявили обвинение 51-летнему жителю Алтайского края, который убил двух девочек в 1990-годах, сообщает «КП – Кемерово». Также жертвой насильника стала пожилая женщина.

Тело первой девочки было обнаружено в ноябре 1995 года в песчаном карьере Салаира. Погибшей было 14 лет. Ее изнасиловали и задушили. Через год город вновь потрясло исчезновение другой школьницы. Ее тело обнаружили весной 1997 года под снегом у золоторудника. Она также была изнасилована и задушена. В октябре 1995 года тот же мужчина, по версии следствия, убил пожилую женщину — после изнасилования он застрелил ее из малокалиберного ружья, чтобы скрыть следы.

В марте 2025 года криминалисты провели повторную ДНК-экспертизу и смогли выделить генетический профиль преступника — он совпал с данными мужчины, ранее судимого за тяжкое преступление. Подозреваемый сменил фамилию и переехал в Алтайский край. На допросе он признался в убийствах.

Тем временем появилась информация, что МВД России объявило награду в 1 млн рублей за информацию, которая поможет раскрыть убийство несовершеннолетней девушки под Костромой в 2009 году. Вознаграждение гарантировано, если помощь окажется значимой.