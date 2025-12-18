Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 14:49

В Кузбассе раскрыли серию жестоких детских убийств 90-х годов

Спустя 30 лет найден убийца двух девочек в Кемеровской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кемеровской области предъявили обвинение 51-летнему жителю Алтайского края, который убил двух девочек в 1990-годах, сообщает «КП – Кемерово». Также жертвой насильника стала пожилая женщина.

Тело первой девочки было обнаружено в ноябре 1995 года в песчаном карьере Салаира. Погибшей было 14 лет. Ее изнасиловали и задушили. Через год город вновь потрясло исчезновение другой школьницы. Ее тело обнаружили весной 1997 года под снегом у золоторудника. Она также была изнасилована и задушена. В октябре 1995 года тот же мужчина, по версии следствия, убил пожилую женщину — после изнасилования он застрелил ее из малокалиберного ружья, чтобы скрыть следы.

В марте 2025 года криминалисты провели повторную ДНК-экспертизу и смогли выделить генетический профиль преступника — он совпал с данными мужчины, ранее судимого за тяжкое преступление. Подозреваемый сменил фамилию и переехал в Алтайский край. На допросе он признался в убийствах.

Тем временем появилась информация, что МВД России объявило награду в 1 млн рублей за информацию, которая поможет раскрыть убийство несовершеннолетней девушки под Костромой в 2009 году. Вознаграждение гарантировано, если помощь окажется значимой.

убийства
происшествия
Кемеровская область
насильники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт коварный замысел Евросоюза в конфискации российских активов
«Увидим все»: экс-депутат Рады о продолжении публикаций пленок Миндича
Секс-просветительницу получила срок за целый «букет» статей
«Я в шоке»: блогер Эрик Давидович впервые стал отцом
Тематический поезд в честь 20-летия RT запустили в метро Москвы
Лавров рассказал, чем его поразила фон дер Ляйен
Какие льготы по ипотеке будут действовать в январе 2026 года
Военэксперт рассказал, какую нишу в системе ПВО России займут FPV-дроны
Производителя игрушек посадили на пять лет за мошенничество с субсидиями
Подмосковные ежи не нашли снега и отправились по помойкам
Макрон призвал ЕС найти решение по использованию российских активов
Садовый забор помог полицейским задержать грабителя
Названы самые дорогие звезды России: кто оказался на первом месте?
Учительница пыталась совратить 11-летнего мальчика и попалась с поличным
В Госдуме оценили идею запустить базу номеров мобильных устройств
«Воровской сходняк»: в СВОП раскритиковали разговоры об изъятии активов РФ
Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену
Политолог ответил, почему Зеленский может скоро принять мирные условия РФ
Пользователи «Одноклассников» определили лучший контент 2025 года
Уход из КС, обвинения в изнасиловании, иноагенты: как живет Барщевский
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.