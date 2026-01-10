Атака США на Венесуэлу
Студента по обмену жестоко убили в Колумбии

В Колумбии нашли тело иностранного студента с пулевыми ранениями

Фото: Global Look Press
В Колумбии был застрелен 26-летний студент-немец, который находился в стране по программе обмена, передает Need To Know. Инцидент произошел на севере страны, недалеко от границы с Венесуэлой.

По предварительным данным правоохранительных органов, студент вступил в конфликт с преступниками, пытавшимися похитить его мотоцикл. В ходе противостояния злоумышленники применили огнестрельное оружие. Студент получил два пулевых ранения в грудь. Не сумев запустить двигатель мотоцикла, преступники скрылись с места происшествия.

МИД Германии оказывает помощь семье погибшего. Власти Колумбии объявили награду в €16 тыс. (более 1,4 млн рублей) за сведения о преступниках.

Ранее сообщалось, что в пригороде Парижа, в Медоне, было обнаружено тело российского журналиста. По предварительным данным, речь идет о Евгении Сафронове. Тело было найдено под окнами его квартиры. По словам близких погибшего, журналист перед смертью был крайне взволнован и утверждал, что стал жертвой кибератаки. Он также говорил, что его аккаунты были взломаны.

