ПСЖ за несколько часов распродал все футболки вратаря Сафонова

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) за считанные часы распродал футболки российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает Telegram-канал «Первый спорт». По данным сайта ФК, мерча за $126 (10 095 рублей) также нет в наличии.

В официальном интернет-магазине клуба футболки с фамилией Сафонова полностью отсутствуют, в то время как майки других игроков остаются в наличии. Цена одной джерси начинается от $105 (8 412 рублей).

Повышенный интерес к экипировке российского голкипера последовал за его выдающейся игрой в финале Межконтинентального кубка 17 декабря. В серии пенальти Сафонов отразил четыре удара подряд, обеспечив ПСЖ победу над бразильским «Фламенго» и шестой трофей в текущем сезоне. Игра россиянина впервые в истории принесла парижанам такой результат.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино опубликовал в соцсетях фото с Сафоновым после победы в финале Межконтинентального кубка. Он поздравил парижский футбольный клуб с завоеванием первого мирового трофея, отметив захватывающий характер матча.